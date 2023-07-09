Karabük-Zonguldak yolunda çökme oluştu

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kara yolunun Kabaklı mevkisinde, sel nedeniyle çökme meydana geldiği belirtildi.

Kara yolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, ivedilikle bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalara başladığı kaydedildi.

Yolun açılması için kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Bu arada bazı köylerde ve merkeze bağlı Özal Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Bazı kereste fabrikaları sular altında kaldı.

Bölgeye giden Vali Fuat Gürel, iş makinesine binerek çalışmaları inceledi.

"İnşallah sorunsuz şekilde atlatacağız"

Gürel, incelemenin ardından gazetecilere, bölgede iki gündür şiddetli sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Zonguldak ve Bartın'ın ardından sağanağın Yenice ilçesinde etkisini gösterdiğini belirten Gürel, "Kayabaşı köyünde de maalesef sıkıntı yaşadık. Şu anda 2 yerde kara yolu selden dolayı etkilenmiş durumda. Yolumuz kapalı ama Yortan üzerinden Zonguldak trafiği çalışıyor. Şu anda sıkıntımız kalmadı. Birkaç köyümüzde de ufak tefek sel baskınıyla alakalı ihbarlar var ama Allah'a şükür can kaybı yok. Bu bizim için en büyük teselli" dedi.

Gürel, tüm iş makinelerinin sahada olduğunu anlatarak "Arkadaşlarımız sahada. Hepimiz görevimizin başındayız. Jandarmamız, emniyetimiz, kara yolları, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi diğer kurumlar herkes şu anda görevinin başında. Vatandaşımızın yanındayız. İnşallah sorunsuz bir şekilde atlatacağız. Gece geç saatlere kadar hava akımından kaynaklı sıkıntı var. Yağış bekleniyor. Tedbirlerimizi aldık. Bekliyoruz. İnşallah sorunsuz şekilde atlatacağız." diye konuştu.

Vali Gürel'e incelemelerinde Yenice Kaymakamı Büşra Güneş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve yetkililer eşlik etti.