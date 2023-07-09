Hafif Sağanak Yağışlı 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 09.07.2023 17:28

Diyarbakır’da 2 minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır’da 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da 2 minibüs çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: DHA]

Akşam saatlerinde Sur ilçesi Turistik Caddesi üzerindeki Alipaşa Camisi yanında meydana gelen kazada M.Y.’nin kullandığı minibüs ile A.G. yönetimindeki  şehir içi minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüslerde bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı. İhbarlar bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralıların sağlık durumları ise iyi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

ETİKETLER
Diyarbakır Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Yusufeli'nin 9 yıllık inşa süreci kaydedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:43
Adalet Bakanı Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulunacak
18:47
Kırıkkale'deki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
18:20
Karabük-Zonguldak yolunda çökme oluştu
18:00
Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda 15 kişi öldü
17:26
Mali'de BM konvoyuna silahlı saldırı: 3 ölü
17:13
Almanya'da festival karıştı: 26 polis yaralandı
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı
FOTO FOKUS
Almanya'da festival karıştı: 26 polis yaralandı
Almanya'da festival karıştı: 26 polis yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ