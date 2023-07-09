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Türkiye
AA 09.07.2023 18:44

Kırıkkale'deki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'deki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Kırıkkale'de H.O.G. idaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik kavşağında T.G.'nin kullandığı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan D.A, H.G, E.A. ve T.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı kavşaktaki başka bir kazada ise E.K. hakimiyetindeki ticari taksi ile A.Ü.'nün kullandığı yabancı plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan S.K. hastaneye götürüldü.

Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki zincirleme trafik kazasında da E.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç, Ş.D.'nin kullandığı cip ve H.S. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan N.D. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Zincirleme kaza meydana geldi

Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen 7 araçlı zincirleme trafik kazasında ise hasar oluştu, kazalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

C.S. idaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Kulu kara yolu Hacılar F Tipi Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu kavşağında A.K.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü A.K.'nin eşi S.A. ve kızı S.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kırıkkale Trafik Kazası
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