Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.07.2023 19:47

Trabzon için şiddetli yağış uyarısı

Trabzon Valiliği, yarın gece saatlerine kadar sürecek şiddetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.

Trabzon için şiddetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, Trabzon'da şiddetli yağışların 10 Temmuz Pazartesi gece saatlerine kadar süreceği, özellikle aynı gün öğleden sonra ise yağışların şiddetini çok artırmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara uyarıda bulunulan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, zorunlu bir durum olmadıkça trafiğe çıkmaması, özellikle kırsal mahalle ve yaylalara olan seyahatlerin ertelenmesi, sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durulması konularında hassasiyet göstermeleri can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uyarılar kapsamında dikkatli ve duyarlı olunması gerektiği vurgulanarak, "İlimizde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte teyakkuz halinde ve gerekli tedbirleri almış durumdayız" denildi.

ETİKETLER
Trabzon Sağanak Hava Durumu
Sıradaki Haber
Bartın'da selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:03
Zonguldak'ta tren seferleri yoğun yağış nedeniyle yapılamıyor
21:00
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu
20:59
Karadeniz'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dereler taştı, yollar kapandı
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
20:31
Düzce'de kara yolu ulaşıma kapatıldı, iki katlı ev yıkıldı
20:18
Bartın'da selde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı
FOTO FOKUS
Karadeniz'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dereler taştı, yollar kapandı
Karadeniz'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dereler taştı, yollar kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ