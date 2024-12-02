Puslu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.12.2024 14:49

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç Anıtkabir’i ziyaret etti

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç Anıtkabir’i ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Milatovic, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Milatovic, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç Anıtkabir’i ziyaret etti

Milatovic, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ileri görüşlü lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret etmekten büyük onur duyuyorum. Burada dururken, çağdaşlık ve ilerleme ilkeleri sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya ilham vermeye devam eden Atatürk'ün kalıcı mirası karşısında derinden etkilendim. Onun egemenlik ve barışa olan sarsılmaz bağlılığı tüm uluslar için bir umut ışığıdır. Karadağ Cumhurbaşkanı olarak, iki ülke arasındaki güçlü dostluk bağlarını bir kez daha teyit ediyorum. Karşılıklı saygı, iş birliği ve ortak vizyon ruhu, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşasında ortaklığımıza rehberlik etmeye devam edecektir."

ETİKETLER
Anıtkabir Ankara Karadağ
Sıradaki Haber
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
14:51
Zamanla yarışan kahramanlar: Acil servis çalışanları
14:16
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçmek için son tarih 31 Aralık
14:14
Bakan Fidan: Türkiye ile İran teröre karşı iş birliğine devam edecek
14:11
Midesinde bir kilogram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Van'da trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
Van'da trafik ekipleri "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı
FOTO FOKUS
Dijital alışverişte ilk sırada elektronik ürünler geliyor
Dijital alışverişte ilk sırada elektronik ürünler geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ