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Türkiye
AA 02.12.2024 14:39

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık mağduru Z.G'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle Z.G'nin evde bulunan ziynet eşyalarının, kızı tarafından kuyumcuda bozdurulduğu ve şüpheli kişinin verdiği hesaba 710 bin lira gönderildiği tespit edildi.

Polis, paranın gönderildiği hesabın sahibi olduğu ve 4 suçtan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli Engin Ö'yü Esenyurt'ta yakaladı. Ekipler, Engin Ö. ile birlikte hareket eden ve 3 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Serhat K'yi de gözaltına aldı.

Benzer dolandırıcılık olaylarında hesabını kullandıran Serhat K'ye, İzmir'de 26 Kasım'da "bankadan arıyoruz" denilerek dolandırılan bir kişinin de 202 bin lira gönderttiği belirlendi.

Şüpheliler Engin Ö. ve Serhat K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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