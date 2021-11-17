Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Karabük'te çeşitli adreslerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri Karabük’te yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerince belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda, hırsızlık olaylarına karıştığı ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiği ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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