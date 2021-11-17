Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'den 24 saatte 17 bin 714 yolcu geçti
Edirne'deki sınır kapılarından son 24 saatte 17 bin 714 yolcu geçiş yaptı.
Edirne'de sınır kapılarından son 24 saatte 11 bin 880'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 17 bin 714 yolcu geçiş yaptı.
Kapıkule, Gar, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarından son 24 saatte Türkiye'ye 6 bin 382 kişi giriş, 5 bin 498 kişi çıkış yaptı.
Sınır kapılarından, 4 bin 336 otomobil, 135 otobüs ve 4 bin 658 tır geçiş yaptı.
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