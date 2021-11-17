Gaziantep Valiliğinin yürüttüğü ‘100. Yılda 100 Hayırsever Kampanyası', kentteki okul eksikliğinin giderilmesi, eğitim ve geleceğe yatırım hedeflerinin hayata geçirilmesi noktasında hayırseverler ve kurumların destekleri ile sürüyor.

Çifte bir İlkokulun isim hakkı verildi

Bu kapsamda iş insanlarının yanı sıra vatandaşlar da kampanyaya katkı sağlıyor. Kentte emekli çift Nedim ve Fatma Karaca'nın, tüm birikimlerini kampanyaya bağışlaması ve bunun karşılığında bir ilkokulun isim hakkını alması nedeniyle Valilikte protokol imzalandı.

"Hayrın büyüğü, küçüğü hiç önemli değil"

Vali Gül, "Olağanüstü fedakarlık, hayrın büyüğü, küçüğü hiç önemli değil asıl olan bu proje içerisinde yer almak. Emekli olarak bütün birikiminizi bu işe vermeniz bana göre her şeyden daha kıymetli. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.