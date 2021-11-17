Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Abdülemir Reşit Yarallah ile görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Abdülemir Reşit Yarallah güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: Genelkurmay Irak
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