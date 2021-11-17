Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da iş yerinin deposunda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Samsun’da süs eşyaları satan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, İlkadım ilçesi Salihbey Sokak üzerindeki Mısırlıoğlu İş Hanı’nda süs eşyaları satan bir iş yerinin deposunda meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Binanın 3. katında yer alan depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler 3. kata merdivenle çıkarak alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi.
Etiketler: Yangın
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