Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Onur Bengi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıdı.

Kazada yaralanan Davut Özkan, Mehmet Ovacıklı, ölenlerin yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Sanık Onur Bengi'nin, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 8 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Bengi, savunmasında beton bariyere çarpan aracı görmediğini, bundan dolayı yoluna devam ettiğini öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "taksirle birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi uygulayan heyet, sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.