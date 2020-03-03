Karabük'ün Pirinçlik mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Bölgede araç kuyruğu oluştu

Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada Karabük'ten Yenice ilçesine gitmek isteyen bir ambulans da yolda kaldı. Ambulans, daha sonra Karayolları ekiplerinin açtığı yerden geçerek yoluna devam etti.

Güzergahı tercih eden sürücüler bölgede araç kuyruğu oluşturdu.