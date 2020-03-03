Haber Giriş: Kaynak: AA
Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.
Karabük'ün Pirinçlik mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.
Bölgede araç kuyruğu oluştu
Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Bu arada Karabük'ten Yenice ilçesine gitmek isteyen bir ambulans da yolda kaldı. Ambulans, daha sonra Karayolları ekiplerinin açtığı yerden geçerek yoluna devam etti.
Güzergahı tercih eden sürücüler bölgede araç kuyruğu oluşturdu.
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