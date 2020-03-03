Canik Belediye Meclisi mart ayı birleşiminde, 27 Şubat'ta İdlib'de şehit olan Tayfun Pekel'in adının, Düvecik Mahallesi 482. Cadde'ye verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Şehidin hatırası mahallesinde yaşatılacak

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatan uğruna canını veren şehit Pekel'in hatırasını yaşatmak için harekete geçtiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Şehidin doğup büyüdüğü 482. Cadde'nin adını, "Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel" olarak değiştirdiklerini belirten Sandıkçı, "Evladımız bu vatan için canını verdi. Biz de onun adını doğup büyüdüğü sokağa verme kararını aldık. Şehidimizin vatan, millet, bayrak, hürriyet uğruna canından geçmesinin yanında bu yaptığımızın çok kıymetiharbiyesi yok belki ama mühim olan, yıllar geçse de şehidimizin adının unutulmaması ve kalıcı hale gelmesidir. Şehidimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Sandıkçı, caddeye en kısa sürede şehidin adının yer aldığı tabelayı asacaklarını kaydetti.