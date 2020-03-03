Duygularını metinlere döktüler. Kimi Mehmetçiğe kalkan olmak istedi kimi gönüllü asker. Kadın, erkek, gazi, kimsesiz. Hepsi satırları ile Mehmetçiğe destek verdi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları...

Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar!

Ordumuz sahada!

Arkasındaki en büyük güç ise Necip Türk Milleti!

Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin pic.twitter.com/fAWDQQuyrj — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 3, 2020

İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte CİMER'e başvuru yağdı. O metinlerden bazılarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı.

"Sınır ötesi operasyonda gönüllü yer almak istiyorum, şehadeti çok görmeyin, Cumhurbaşkanı'ndan tek isteğim biz kadınların da gönüllü askere gidebilmesi için yasa çıkarması, münasip görülürse askerimin önünde gönüllü kalkan olurum."

Mehmetçiğe destek olmak için "Beni askere alın" diyen kadınlar da, Mehmetçik ile omuz omuza mücadele etmek istiyorum" diyen erkekler de CİMER'e başvurdu.

O dilekçeler arasında emekli bir gazinin harekatta görev almak için yazdığı da vardı.