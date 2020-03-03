Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 PKK şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada 4 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.
Zanlılar 1. Derece askeri yasak bölgede yakalandı.
4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK terör örgütü düzensiz göçmen YunanistanSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 16:26
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