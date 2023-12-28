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Türkiye
AA 28.12.2023 11:36

Karabük, Düzce ve Sakarya'da sis etkili

Sakarya, Karabük ve Düzce'de sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Karabük, Düzce ve Sakarya'da sis etkili
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Düzce'de gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis, Gölyaka-Düzce bağlantı yolunun Duraklar ve Aydınpınar kesiminde görüş mesafesini düşürdü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte dikkatli seyretti.

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Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası da havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler trafikte dikkatli seyrederken, vatandaşlar sis altında yürümek zorunda kaldı.

Sisin etkili olduğu bölgelerde polis ekiplerince önlem alındı.

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