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Türkiye
DHA 28.12.2023 11:33

Akülü sandalye ile gelip eski eşini vurdu

İstanbul Fatih'te yürüme engelli kişi, eski eşini evinin önünde 2 el ateş ederek yaraladıktan sonra akülü sandalye ile olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Akülü sandalye ile gelip eski eşini vurdu

Ayvansaray Mahallesi Kuyulu Bahçe Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında, yürüme engelli Mehmet Ali Gülerli ile Halide Birtaş bir süre önce boşandı.

Mehmet Ali Gülerli dün eski eşinin evinin önüne geldi ve ikili tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü. Mehmet Ali Gülerli eski eşine 2 el ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunlar kadının karın ve kasığına isabet etti. Yaralanan kadın yere düşerken saldırgan olay yerinde tekerlekli sandalyesi ile kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler kadını hastaneye götürdü.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak engelli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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