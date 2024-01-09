Karaborsacıların konser fırsatçılığı

Bir anda tükendi konser biletleri. Birçok kişi bilet alamadı. Karaborsacılar, dünyaca ünlü müzik grupları Scorpions ve Megadeth'in İstanbul konserlerini fırsatçılık için kullanma niyetinde.

Önce Scorpions duyurdu Türkiye konserini. Hayranları, sevenleri yıllardır bu grubun İstanbul konserini bekliyordu.

23 Mayısta düzenlenecek konserin biletleri bin 350 liradan satışa çıktı.

Hepsi anında tükendi.

Ve tükenir tükenmez de karaborsa bilet satan sitelerde ilanlar belirmeye başladı.

Bin 350 liradan satışa açılan Scorpions'un biletleri, karaborsada 3 bin liradan 70 bin liraya kadar çıkıyor şu an. Pek çok kişi sosyal medyadan bu duruma isyan etti. Bir kişi "40 dakikadır bekliyorum, deniyorum biletler nasıl tükenir aklım almıyor" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı "1 saatte 15 bin bilet mi satıldı? Buna inanalım mı şimdi?" diyerek öfkelendi.

Scorpions'un hayranları, sitem edip yoğun istekte bulununca, ikinci bir konser organize edildi. Scorpions, sevenleri için 25 Mayıs'ta İstanbul'da ek bir konser verecek. Biletleri 15 Ocak'ta satışa çıkacak ama, hayranları bu biletlerin de yeniden karaborsaya düşmesinden oldukça endişeli.

"Karaborsacılar bir saniyede yaptı yine şovunu"

12 Haziran'da İstanbul'da konser düzenleyecek olan bir diğer grup Megadeth, Dünyaca ünlü bu grubun biletleri 792 liradan satışa çıktığı an bitti. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Hayranları bilet alamamaktan yakındı. Ve biletler saatler içerisinde, karaborsaya düştü. 792 liradan satışa açılan hızla tükenen bu biletler karaborsada, 3 bin liradan 18 bin liraya kadar çıkıyor.

Grubun hayranları sosyal medyadan tepki gösterdi.

"17 bin kişilik olduğu söylenen mekanın biletleri bir dakikada nasıl bitebilir? Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Karaborsacılar bir saniyede yaptı yine şovunu" ifadesini kullandı.

HABER: Yavuzhan Caner