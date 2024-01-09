Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 09.01.2024 19:06

İzmir’de vapur karaya çarptı

İzmir’de Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı.

İzmir’de vapur karaya çarptı

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka’dan yolcuları aldıktan bir müddet sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı.

Konak İskelesi yakınında sürüklenen “Mustafa Günay” isimli yolcu gemisi, bu sırada karaya çarptı.

İçerisinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Gemide hasar meydana gelirken, herhangi bir yolcu yaralanmadı.

Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:22
Çin'in uydu fırlatmasının ardından Tayvan'da hava saldırısı uyarısı yapıldı
20:16
BM'den "Gazze'de bulaşıcı hastalık" açıklaması
20:10
Karaborsacıların konser fırsatçılığı
20:14
İzmir'de bir yolcu vapuru karaya çarptı
20:06
İran’daki bir fabrikada patlama oldu: 53 yaralı
18:58
Fransa'da Gabriel Attal başbakanlık görevine başladı
Tekirdağ'da kar etkili oldu
Tekirdağ'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Karaborsacıların konser fırsatçılığı
Karaborsacıların konser fırsatçılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ