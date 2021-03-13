Gündoğan köyünde rahatsızlanan 72 yaşındaki KOAH hastası Sabri Kırmızıyıldız'ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından hastaya ulaşan sağlık ekipleri, Kırmızıyıldız'ı ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hasta yakını Hakan Kırmızıyıldız, hastalarına ulaşmak için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

"Yer yer 3 metre karın olduğu yerlerden geçtik"

İş makinesi operatörü Necat Aslan da yaklaşık 5 saat süren çalışmayla hastayı kurtardıklarını belirterek, "Tipi ve fırtına nedeniyle önümüzü görmekte zorlandık. Yer yer 3 metre karın olduğu yerlerden geçtik. Çok şükür köye ulaştık" dedi.