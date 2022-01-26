Önce araçların bakımını yapıyor, ardından karla kaplı yollara düşüyorlar.

İşleri hayli güç ve bir o kadar da önemli. Onlar, ulaşımın aksamaması için mücadele veren karayolları ekipleri...

Doğu Anadolu'da kış çetin… "Turuncu Kar Kaplanları" fırtına, tipi demeden gece gündüz çalışıyor. Erzurum - Bingöl kara yolundaki çalışmalara TRT Haber de eşlik etti.

2 bin 300 rakımlı Yaylasuyu Geçidi, Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı neredeyse iki metreye kadar ulaşmış durumda. Karayolları ekipleri de yollarda biriken karı, araçlarıyla yolun dışına püskürtüyor.

Karayolları 12.Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, “Çalışmalarımızda 187 adet iş makinası, 391 personelimizle devam etmekteyiz. 7 gün 24 saat yollarda kesintisiz ulaşımın sağlanması açısından gayretli bir şekilde çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Çoğu zaman evlerinden uzak kalsalar da yolları açık tutmak en büyük mutlulukları.

Ekiplerin sürücülerden beklentisi ise, araçlarında zincir bulundurmaları ve kış lastiği takmaları.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Muhammed Civelek

