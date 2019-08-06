Türkiye

Kapkaççıyı güvenlik kameraları yakalattı

06 Ağustos 2019 Salı 09:44 - Son Güncelleme 06 Ağustos 2019 Salı 09:59

Adana'da bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli iki kişiden biri, güvenlik kamerası kayıtlarından yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde H.G. ve kocası, bebek arabasındaki çocuğuyla ilerlediği sırada arkalarından motosikletli iki kişi yaklaştı. Sürücünün arkasındaki kişi, H.G'nin çantasını omzundan çekerek aldı. Motosikletli iki kişinin, çantayı aldıktan sonra hızla uzaklaşmaları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüphelinin eşkali belirlendi, baskın düzenlendi H.G'nin polise başvurması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından çantayı çalan şüphelinin eşkalini belirledi. Adresi tespit edilen Veysel K., polis ekiplerinin baskınıyla yakalandı. Başka bir kapkaç olayının da zanlısı olduğu öğrenilen Veysel K, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis, motosiklet sürücüsünü yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: AA Etiketler: motosiklet kapkaç güvenlik kamerası Adana

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