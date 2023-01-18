Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen iki araç ekiplerce takibe alındı.

Risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde kaçak eşya taşıdığından şüphelenilen araçlarda detaylı arama yapıldı. Aramalarda, araçların bagaj zeminindeki stepne boşluğuna, arka yolcu koltuklarının altına ve şahıslara ait valizin astarının iç kısmına çok sayıda hard disk yerleştirildiği tespit edildi.

Toplam 1312 adet kullanılmamış hard disk ele geçirildi. Kaçak eşyanın piyasa değerinin 1 milyon 400 bin lira olduğu belirlendi.

Olay, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturuluyor.