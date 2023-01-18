Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapıkule'de 1,4 milyonluk kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 1,4 milyon lira olan 1312 adet "hard disk" ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen iki araç ekiplerce takibe alındı.
Risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde kaçak eşya taşıdığından şüphelenilen araçlarda detaylı arama yapıldı. Aramalarda, araçların bagaj zeminindeki stepne boşluğuna, arka yolcu koltuklarının altına ve şahıslara ait valizin astarının iç kısmına çok sayıda hard disk yerleştirildiği tespit edildi.
Toplam 1312 adet kullanılmamış hard disk ele geçirildi. Kaçak eşyanın piyasa değerinin 1 milyon 400 bin lira olduğu belirlendi.
Olay, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturuluyor.
Etiketler: Sınır Güvenliği Kaçakçılık Kapıkule
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