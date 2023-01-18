İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Bu kapsamda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, DEAŞ adına silah, mühimmat ve örgüte eleman sağladığı belirlenen biri sözde sorumlu düzeyinde 3 şüpheli tespit edildi.

Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Adreslerde bulunan çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.