Kapalıçarşı'daki "kara para" operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 76 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken 74'ü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklanma, 18'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MASAK ve bilirkişi raporlarıyla tespit edildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edilmişti.

MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarılmıştı.

Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.