Bakan Güler'den şehit ailelerine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in Ankara Ballıkpınar’daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Güler, Ballıkpınar'daki ziyaretinin ardından şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci’nin Ankara Mamak’taki evini de ziyaret etti.

Bakan Güler, şehitlerin ailelerine ve akrabalarına başsağlığı dileklerini sunarak şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.

Ziyaretlerde Yaşar Güler’in beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.