TRT Haber 14.11.2025 20:39

Bakan Güler'den şehit ailelerine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir ile Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin evlerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Güler'den şehit ailelerine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, C-130 tipi askeri kargo uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in Ankara Ballıkpınar’daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Güler'den şehit ailelerine taziye ziyareti

Bakan Güler, Ballıkpınar'daki ziyaretinin ardından şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci’nin Ankara Mamak’taki evini de ziyaret etti.

Bakan Güler, şehitlerin ailelerine ve akrabalarına başsağlığı dileklerini sunarak şehitlerimize Allah’tan rahmet diledi.

Bakan Güler'den şehit ailelerine taziye ziyareti

Ziyaretlerde Yaşar Güler’in beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Ankara Şehit Yaşar Güler
