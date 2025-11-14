İstanbul'da zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğun otopsisi tamamlandı

Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye götürülen Böcek ailesinin çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal ile anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmesi, baba Servet Böcek'in de hastanede tedavisinin devam etmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesine ulaştı.

Dün iki kardeşe yönelik başlatılan otopsi işlemi tamamlandı.

Otopsi sonucunda çocuklarda harici muayenelerinde ölüme neden olacak travmatik bulgu, midede kızarıklık ve mide duvarında yer yer kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği öğrenildi.

Alınan örneklerin analizi neticesinde kanaat belirtilecek

Öte yandan, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek'in cenazesi için yapılan otopsi sonucundaki harici muayenesinde ölüme neden olacak travmatik bulgu ve mide duvarında ülsere alanlar ve yaygın kanama dışında belirgin bulgu izlenmediği belirlendi.

Yapılan otopsi sonucunda anne ve çocukların ölüm sebebi hakkında bir kanaate varılamadığı öğrenildi.

Otopside anne ve çocuklardan histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik örnekler alındığı, örneklerin analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kanaat belirtileceği ifade edildi.

Baba Servet Böcek'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Aile 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmıştı

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, ailenin yemek yediği, mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anne ve çocuklarının cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınmıştı.