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Türkiye
AA 01.01.2024 10:13

Kapadokya'da turistler yeni yıl tatilinde çeşitli aktivitelere katıldı

Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turuna katılarak 2024'ün ilk gününde bölgeyi keşfetti.

Kapadokya'da turistler yeni yıl tatilinde çeşitli aktivitelere katıldı
[Fotograf: AA]

UNESCO Dünya Mirasları Listesindeki Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı manzarada yeni yıla "merhaba" diyen turistler, sabah saatlerinde bölgedeki çeşitli tur aktivitelerine katıldı.

Gün ağarmadan Nevşehir'in Göreme beldesinde ekiplerce hazırlanan sıcak hava balonlarına binen turistler, yeni yılın ilk güneşini Kapadokya semalarında karşıladı.

Bazı turistler sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirmeyi tercih ederken, bazıları da ATV motor ve atlı tura katılarak bölgenin güzelliklerini keşfetti.

Kapadokya'da turistler yeni yıl tatilinde çeşitli aktivitelere katıldı

Vadi yamaçlarında güneşin doğuşunu izleyenler zaman zaman işletmelerin hoparlöründen yükselen oyun havalarına eşlik ederek "misket" oynadı.

Noel ve yılbaşı etkinliklerine katılan turistlerin yoğunluk oluşturduğu bölgedeki tesislerde ise doluluk oranı yüzde 90'ı aştı.

Sıcak hava balon pilotlarından Ahmet Başyiğit, gazetecilere, yeni yılın tüm insanlığa mutluluk getirmesini dilediğini belirterek, "Yeni yılın ilk gününde hava güzel. Gökyüzüne yükselerek güneşin doğuşunu havadan görebileceğiz" dedi.

Kapadokya'da turistler yeni yıl tatilinde çeşitli aktivitelere katıldı

ABD'li turist Sara Reyes ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'da yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadığını, sıcak hava balon turuna katılmanın heyecanını yaşadığını, günün ilk ışıklarını gökyüzünden seyredeceğini ifade etti.

Taylandlı turist Supısara Pothıkanın da 2024'e mutlu şekilde girdiğini, balon turuna katılıyor olmanın sevincini yaşadığını kaydetti.

Masalsı manzarası olan bir turizm merkezinde 2023'e veda ettiğini belirten Özbek turist Arslan Nafasov ise "Kapadokya manzarası çok güzel. Tüm insanların burayı görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

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