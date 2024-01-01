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Türkiye
AA 01.01.2024 10:07

Edirne'de yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metre

Trakya'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metre altına düştü.

Edirne'de yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metre

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Selimiye Camii başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisin etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Sis nedeniyle Tekirdağ'ı, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi azaldı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düşmesi üzerine polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

Kırklareli'nin bazı kesimlerinde de sis etkisini gösterdi.

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