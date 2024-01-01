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Türkiye
DHA 01.01.2024 09:26

Otomobil park halindeki tırın altına girdi

İstanbul Esenler'de sabah saatlerinde seyir halindeki otomobil, park halindeki tırın altına girdi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil park halindeki tırın altına girdi
[Fotograf: DHA]

Giyimkent Caddesi'nde seyir halinde bulunan Ufuk Kaplan'ın kullandığı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ufuk Kaplan ve yanındaki kişi otomobilde sıkıştı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Otomobil park halindeki tırın altına girdi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de ikinci bir kaza olmaması için önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Tırın altından çıkarılan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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