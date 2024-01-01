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Türkiye
AA 01.01.2024 07:16

Antalya'da gelenek bozulmadı, 2024'ü denizde karşıladılar

Antalya’da "Yaz kış denize girenler" grubu 2024 yılına da denizde "merhaba" dedi.

Antalya'da gelenek bozulmadı, 2024'ü denizde karşıladılar

Konyaaltı Sahili'nde toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, ateş yaktı.

Gruptakiler daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla 2024'ün ilk dakikalarında denize girip bir süre yüzdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Sağlık için her gün denize giriyoruz"

Denizden çıktıktan sonra gazetecilere açıklama yapan grup üyelerinden Abdullah Kurt, yeni yılı denizde karşılamayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Her mevsim denize girdiklerini belirten Kurt, "Yaz kış denize giriyoruz. Yeni yılı da denize girerek kutladık. Deniz çok güzeldi. Su dışarıdan daha sıcaktı. Mutlu ve sevinçliyiz. Yeni yıl vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Denizin sağlık getirdiğini dile getiren Nail Avcı ise "Antalya'da pırıl pırıl denizimiz var. Sağlık için her gün denize giriyoruz. Her yeni yılı da denizde karşılıyoruz" dedi.

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