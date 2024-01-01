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Türkiye
DHA 01.01.2024 06:39

Şanlıurfa’da yılbaşı denetimlerinde 83 kişiye gözaltı

Şanlıurfa’da polisin yaptığı yılbaşı denetimlerinde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 83 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da yılbaşı denetimlerinde 83 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'da 3 bin 500 personelin katılımıyla kentte yılbaşı nedeniyle asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Ekipler, denetim kapsamında şüpheli kişilerin GBT sorgusunu yaptı. Durdurulan araçlar da ekipler tarafından didik didik arandı.

16 bin 500 kişinin bilgilerinin kontrol edildiği denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 83 kişi gözaltına alındı.

220 eğlence mekanın denetlendiği uygulamada ayrıca usule aykırı davranıldığı belirlenen günü birlik kiralanan 25 ev ise 300 bin lira para cezası kesilerek mühürlendi. 

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Şanlıurfa Polis
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