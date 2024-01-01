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Türkiye
TRT Haber 01.01.2024 06:32

İstanbul'da büyük yürüyüş öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da düzenlenecek "Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da büyük yürüyüş öncesi bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü dolayısıyla ulaşımda tedbirler alındı.

Buna göre Fatih'te Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Reşadiye Caddesi'nin Galata Köprüsü istikametinde sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor.

İstanbul'da binler şehitler ve Filistin için bir araya gelecek
İstanbul'da binler şehitler ve Filistin için bir araya gelecek

Ayrıca Kadir Has Kavşağı'nın Ragıp Gümüşpala Caddesi istikameti ile birlikte Abdülezel Paşa, Sahil Kennedy ile Ankara ve Ebu Suud caddelerinin de Sirkeci istikameti trafiğe kapatıldı.

Beyoğlu'nda da Kemeraltı, Necatibey, Bankalar, Okçu Musa ve Tersane caddelerinde araç geçişine izin verilmiyor..

Beyazıt-Kabataş arası tramvay seferleri ise etkinlik bitimine kadar gerçekleştirilemeyecek. 

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