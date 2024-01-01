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TRT Haber, AA 01.01.2024 01:01

İstanbul'da binler şehitler ve Filistin için bir araya gelecek

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'dan Filistin mesajı verilecek. Binlerce kişi "şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" diyecek. Sabah namazının ardından başlayacak yürüyüş, Galata Köprüsü'nde son bulacak.

İstanbul'da binler şehitler ve Filistin için bir araya gelecek

Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi.

Katil İsrail’in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail’in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye’den ulaştırmak ve Gazze’deki katliama 'dur’ demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 ‘da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

İstanbul'da binler şehitler ve Filistin için bir araya gelecek

Tüm vatandaşlar, ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yapılacak etkinliğe davet edildi.

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Filistin - İsrail Çatışması Şehit İstanbul
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