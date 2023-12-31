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Gündem
TRT Haber 31.12.2023 22:51

İletişim Başkanı Altun'dan yeni yıl mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi ümidiyle, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan yeni yıl mesajı

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, 2023'ü birlikte paylaşarak geride bırakırken, yeni bir yıla umutla ve heyecanla adım atmanın sevincinin yaşandığını belirtti.

6 Şubat'ta "yürekleri yakan" ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin yaşandığını hatırlatan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin’de on binlerce masum sivilin dünyanın gözü önünde katledilişine maalesef şahit olduk. Tabii afetlerde ve farklı sebeplerle vefat eden vatandaşlarımıza, savaşlarda hayatını kaybeden kardeşlerimize; vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbimden, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi ümidiyle, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

 

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