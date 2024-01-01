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Türkiye
DHA 01.01.2024 06:22

Manisa'da devrilen soba yangın çıkardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartman dairesinde devrilen elektrikli soba yangına sebep oldu. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması, yaralı ve can kaybının önüne geçti.

Manisa'da devrilen soba yangın çıkardı

Alaşehir Beşeylül Mahallesi Kuyucak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında dün akşam saatlerinde, Ali Pala'nın oturduğu zemin katta, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Evde kimsenin olmadığı bir sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına büyümeden müdahale etti. Alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Bu sırada bina sakinleri tedbir amaçlı apartmandan tahliye edildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, polis soruşturma başlattı. 

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