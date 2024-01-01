Yeni yılın ilk haftasında yağış etkili olacak

Beklenen kar gelmedi, sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Ancak, yeni yılın ilk gününden itibaren yağışlı hava geliyor.

Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış etkili olacak.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağış, bazı bölgelerde kuvvetli olacak. Yağışlı sistem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışında hafta boyunca devam edecek.

Bugün Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağış bekleniyor.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ve üç büyük il.. Ankara'da salı gününe kadar yağış beklenmiyor, sıcaklık 12 derece civarında... İstanbul'da bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak. Salı günü ise aralıklı sağanak geçişleri var.

İzmir'de ise hafta ortasına kadar aralıklarla sağanak etkili olacak.

