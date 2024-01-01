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Türkiye
AA 01.01.2024 09:31

Yeni yılın ilk kazasında sürücüler yara almadan kurtuldu

İstanbul Kartal'da yeni yılın ilk dakikalarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yara almadan kurtuldu.

Yeni yılın ilk kazasında sürücüler yara almadan kurtuldu
[Fotograf: AA]

Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki kavşakta, Mert Kaynak idaresindeki otomobil ile Numan Yılmaz'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

Yılmaz'ın kullandığı otomobil savrularak kaldırıma, Kaynak'ın kullandığı otomobil ise kavşaktaki trafik direğine çarparak durdu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, caddede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kazada, sürücüler yara almadan kurtulurken, araçların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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