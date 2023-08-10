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Türkiye
AA 10.08.2023 16:10

Kapadokya'da sıcak hava balon turu yarın yapılamayacak

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle sabah yapılmayacak. Havanın hafta sonu yeniden normale dönmesiyle uçuşların cumartesi yapılabileceği öğrenildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turu yarın yapılamayacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlere imkan sunan sıcak hava balon turlarına, yarın şiddetini yükseklerde zaman zaman artıracağı tahmin edilen rüzgar nedeniyle mola verilecek.

Yetkililer, meteorolojik tahminlere göre turların 12 Ağustos Cumartesi gününden itibaren yeniden gerçekleştirilebileceğini aktardı.

"Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali"ndeki gösteri uçuşları da ertelendi

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, rüzgar, sis ve yağış gibi olumsuz hava koşullarında balon turları geçici süreyle durdurulabiliyor.

Bölgedeki sıcak hava balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Öte yandan, "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" kapsamında, figürlü sıcak hava balonlarının yarın Ürgüp ilçesinde gerçekleştireceği gösteri uçuşu da hafta sonuna ertelendi.

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