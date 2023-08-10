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Türkiye
AA 10.08.2023 15:58

İstanbul'da yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu: 16 araç biririne girdi

İstanbul Maltepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 16 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

İstanbul'da yağışlı hava zincirleme kazaya neden oldu: 16 araç biririne girdi

Başıbüyük Yolu'ndan D-100 kara yolu istikametine seyreden kapalı kasa minibüsün sürücüsü Murat E, önünde ilerleyen vince çarpmamak için manevra yaptı. Minibüs yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjü aşarak ters yöne geçti.

Bu sırada Murat E'nin kullandığı minibüsün peşinde seyir halinde olan otomobil de yavaşlayınca arkasından gelen başka bir aracın çarpması sonucu karşı yöne savruldu.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza nedeniyle aynı yolda ilerleyen aralarında kamyon, ticari taksi, minibüs ve hafif ticari araçların olduğu araçlar kazaya karıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, zincirleme kazada 16 araçta hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Başıbüyük yolundan D-100 kara yolu istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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İstanbul Trafik Kazası
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