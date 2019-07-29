İstanbul'un Sultangazi ilçesinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde, patenli bir genç kız bir kamyonetin arkasına takılarak seyahat etmeye çalıştı.

Patenli kız daha sonra dengesini kaybederek, sert bir şekilde yere düştü. Başını yere çarpan genç kız yaralandı. Arkadan gelen araçların hızlı olmaması olası bir faciayı önledi.

Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı

Yaşananlardan habersiz olan kamyonet sürücüsü ise yoluna devam etti. Yere düşen kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kız hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA