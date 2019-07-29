Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Afetleri önceden tahmin etmek, afetlere yönelik hazırlıkları önceden yapmak artık daha fazla önem arz ediyor. Bu kapsamda hem arşiv verilerini hem de farklı bilimsel modellemeleri kullanarak Afet Risk Azaltma Sistemi'ni (ARAS) geliştirdik" dedi.

AFAD'ın internet sitesinden derlenen bilgilere göre, ARAS Projesi 2016 yılında başladı. Bütünleşik afet tehlike haritalarının hazırlanması işine paralel yürütülen bu çalışmada amaç; tehlikelerin belirlenmesinden sonra istatistiki analizler, afetsellik indeksleri kullanarak risk değerlendirmesi yapmak.

ARAS sayesinde heyelan, kaya düşmesi, çığ gibi afetlerden etkilenmiş yerleşim birimlerinin risk potansiyeli belirlenerek, özellikle gelecekte güvenli yerleşim alanlarının tespiti için karar vericilere çok önemli bilimsel ve teknik altyapı sağlanıyor.

"Afetlerin olası etkilerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz"

Güllüoğlu, "Sistemle başta kamu yatırımları olmak üzere bundan sonra yatırımların daha akılcı, daha kanıta dayalı yapılması ve afetlerin olası etkilerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"16 binden fazla vatandaş, e-devlet üzerinden gönüllü oldu"

Bugüne kadar hiç önemli bir duyuru, tanıtım yapmadan 16 binden fazla vatandaşın e-devlet üzerinden gönüllü olduğunu söyleyen Güllüoğlu, bu rakamın her gün daha da arttığını ifade etti.

Güllüoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar hiç önemli bir duyuru, tanıtım yapmadan 16 binden fazla vatandaşımız e-devlet üzerinden gönüllümüz oldu. Bu rakam her gün artıyor.

Afetler olduğunda müdahalede bize omuz, destek verebilecek, arama kurtarmadan ilk yardıma, iletişimden psikodesteğe, afet eğitimlerinden afetin farklı süreçlerine kadar destek verebilecek farklı insanlara ihtiyaç duyuyoruz."

Kaynak: AA, TRT Haber