Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Eruh bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'te 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Eruh bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA