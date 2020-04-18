Adana’nın Feke ilçesinden Kozan ilçesine seyir halinde olan bir kamyonetin, kasasına tahta paletlerle araba yüklendiği görüldü. Tahta takozlarla arabanın kaymaması için ilkel bir önlem alan sürücü, yol boyu vatandaşların şaşkın bakışları arasında seyretti.

Kasasında toros otomobil ile Kozan istikametine ilerleyen sürücü, taşıdığı yüke ve yol açtığı riske aldırmadan kamyonları sollayarak, hızla yol alması görenlere pes dedirtti.