Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kamyonet kasasında otomobil taşıdı
Adana’nın Feke ilçesinden Kozan’a seyir halinde olan bir kamyonetin, hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasasında sebze taşır gibi otomobil taşıması görenleri şaşkına çevirdi.
Adana’nın Feke ilçesinden Kozan ilçesine seyir halinde olan bir kamyonetin, kasasına tahta paletlerle araba yüklendiği görüldü. Tahta takozlarla arabanın kaymaması için ilkel bir önlem alan sürücü, yol boyu vatandaşların şaşkın bakışları arasında seyretti.
Kasasında toros otomobil ile Kozan istikametine ilerleyen sürücü, taşıdığı yüke ve yol açtığı riske aldırmadan kamyonları sollayarak, hızla yol alması görenlere pes dedirtti.
Etiketler: otomobil kamyonet kasasıSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 13:38
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