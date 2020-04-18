Haber Giriş: Kaynak: AA
İki kardeş sokak oyunlarını eve taşıdı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan iki kardeş, sokak oyunlarını evde oynamaya başladı.
Merkez Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde yaşayan Ekiz ailesinin çocukları 8 yaşındaki Resul Erdem ve 4 yaşındaki Fatma Erva, sokağa çıkmaları yasaklanınca, sokak oyunlarını evde oynayacakları yöntemler aramaya başladı.
Sokakta asfalt üzerine tebeşir ile çizilerek oynanan sek sek oyununu, evdeki halı üzerine bant ile çizdiler.
O anlar ise ailesi tarafından kaydedildi.
Çocukların evde kal kuralına uyarak, oyunlarına yeni yöntemler geliştirmesi ilham verici oldu.
Etiketler: sokak oyunları koronavirüs kardeşSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:53
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