Merkez Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde yaşayan Ekiz ailesinin çocukları 8 yaşındaki Resul Erdem ve 4 yaşındaki Fatma Erva, sokağa çıkmaları yasaklanınca, sokak oyunlarını evde oynayacakları yöntemler aramaya başladı.

Sokakta asfalt üzerine tebeşir ile çizilerek oynanan sek sek oyununu, evdeki halı üzerine bant ile çizdiler.

O anlar ise ailesi tarafından kaydedildi.

Çocukların evde kal kuralına uyarak, oyunlarına yeni yöntemler geliştirmesi ilham verici oldu.