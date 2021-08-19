Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 03:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı
Bursa'da kamyonetin yol kenarındaki vatandaşlara çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Özcan Ö. yönetimindeki kamyonet, Yıldırım ilçesi 2. Menekşe Caddesi'nden Teleferik Caddesi'ne ilerlerken kaldırımda bekleyen Zafer Telman, Hakan Aksoy ve Rüveyda Pekdoğan'a çarptı.
Yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Telman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Bursa
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