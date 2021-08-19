Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden Marmara'ya "sağanak" uyarısı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Heyelan Meteoroloji Sağanak Yağış
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