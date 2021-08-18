Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. İstanbul'daki işlemlerinin ardından Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnebolu ilçesine götürüldü.

Buradaki işlemleri sonrasında İnebolu Adliyesi'ne götürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme veya yaralamaya neden olduğu" iddiasıyla tutuklandı.

Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmış, zanlı dün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.