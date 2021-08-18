İstanbul'daki kötü koku: Onlarca ölü kedi ve köpek çıktı
İstanbul Pendik'te kötü kokunun kaynağını merak edenler, bir çukurun içinde onlarca kedi ve köpek ölüsüyle karşılaştı. Ölen hayvanların gömüldüğü alanın bir süredir kapatılmadığı ortaya çıktı. İBB sorumlular hakkında soruşturma başlattı.
Pendik'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nin Bahçesi'nden etrafa kötü kokular yayıldı. Çevredekiler sebebini öğrenmeye çalıştı. Bahçeden onlarca kedi ve köpek cesedi çıktı.
Hayvan ölülerinin üstü kapatıldı
Haberin yayılmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı araçlar bu noktayı toprakla kapattı.
Bakımevi yetkilileri, buranın zaten gömü alanı olduğunu söyledi.
Etrafa yayılan kötü koku, bu gömülme işleminin bir süredir yapılmadığını gösteriyordu.
İBB'den soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İhmalle ilgili sorumlular hakkında soruşturma açıldığını belirterek, "Bu görüntü kabul edilemez" dedi.
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